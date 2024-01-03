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Китай готовий допомогти Японії у боротьбі з наслідками землетрусу

Китай готовий допомогти Японії у боротьбі з наслідками землетрусу

Київ • УНН

 • 30434 перегляди

Китай пропонує допомогу Японії після новорічного землетрусу; повідомляється про 62 загиблих.

Китай готовий надати необхідну допомогу Японії для ліквідації наслідків землетрусу, який стався в країні на Новий рік. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що країна готова надати необхідну допомогу Японії через землетрус, який стався на Новий рік.

Видання зазначає, що МЗС Китаю поки не повідомляє про жертви землетрусу серед китайців. Японська влада наразі підтвердила 62 загиблих, що робить землетрус наймасштабнішим у Японії принаймні з 2016 року.

Нагадаємо

1 січня біля західного узбережжя японського острова Хонсю стався землетрус магнітудою 7,6 на глибині 10 кілометрів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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