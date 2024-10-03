Київщина вночі зазнала масованої атаки рф дронами: працювала ППО, уламки впали у п'яти районах
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Київську область ударними дронами. Сили ППО знищили всі ворожі цілі, постраждалих немає. Уламки виявлено у п'яти районах, спричинивши пожежі, які вже ліквідовано.
Київську область уночі російські війська атакували ударними дронами, сили ППО знищили ворожі цілі, уламки виявлено у п'яти районах, у трьох були пожежі, які вже ліквідовано, повідомив у четвер голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Уночі ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області. Внаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано
Оперативні групи, з його слів, продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.
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