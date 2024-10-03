Киевщина ночью подверглась массированной атаке рф дронами: работала ПВО, обломки упали в пяти районах
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, пострадавших нет. Обломки обнаружены в пяти районах, вызвав пожары, которые уже ликвидированы.
Киевскую область ночью российские войска атаковали ударными дронами, силы ПВО уничтожили вражеские цели, обломки обнаружены в пяти районах, в трех были пожары, которые уже ликвидированы, сообщил в четверг председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области. В результате падения обломков в трех районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы
Оперативные группы, по его словам, продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.
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