Киевщина ночью подверглась массированной атаке рф дронами: работала ПВО, обломки упали в пяти районах

Киевскую область ночью российские войска атаковали ударными дронами, силы ПВО уничтожили вражеские цели, обломки обнаружены в пяти районах, в трех были пожары, которые уже ликвидированы, сообщил в четверг председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области. В результате падения обломков в трех районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

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