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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина ночью подверглась массированной атаке рф дронами: работала ПВО, обломки упали в пяти районах

Киевщина ночью подверглась массированной атаке рф дронами: работала ПВО, обломки упали в пяти районах

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 05:37  •  1612 просмотра

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Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, пострадавших нет. Обломки обнаружены в пяти районах, вызвав пожары, которые уже ликвидированы.

Киевскую область ночью российские войска атаковали ударными дронами, силы ПВО уничтожили вражеские цели, обломки обнаружены в пяти районах, в трех были пожары, которые уже ликвидированы, сообщил в четверг председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области. В результате падения обломков в трех районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы

- написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь3 октября 2024, 05:33 • 1920 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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