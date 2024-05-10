Курс валют на 10 травня: долар виріс на 17 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 17 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 39,5518 грн/дол. та 42,43 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,5518грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,55 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,43 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 39,84 грн, а продати за 39,35 у банках.
- Євро можна купити за 42,89 грн, а продати за 42,30 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,85−39,95 грн, а євро — за 42,89−43,03 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,66−39,7 грн/дол. для долара та 42,70−42,73 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Національний банк України очікує, що валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 мільярдів доларів, але вважає її продуктивною інвестицією для сприяння потокам капіталу та економічному відновленню.