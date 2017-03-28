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"Кулеметника ДНР" затримали донецькі правоохоронці

"Кулеметника ДНР" затримали донецькі правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Виїхавши на черговий виклик про порушення публічного порядку, донецькі поліцейські виявили "кулеметника ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

В поліцію надійшов виклик про те, що один з покупців у магазині веде себе зухвало.

Порушником виявився 23-річний житель Слов’янська. При огляді його речей поліцейські виявили у нього “повістку ДНР”. Для перевірки хлопець був доставлений в відділ поліції.

Затриманий розповів, що він їздив до своїх знайомих в Донецьк, де вони добряче випили спиртних напоїв та почали дебоширити, внаслідок чого їх затримав “комендантський патруль”.

За порушення “законодавства” йому як приїжджому було запропоновано два варіанти: перший — його заарештовують, другий — він вступає в “армію ДНР” на посаду кулеметника.

Більш детально ознайомившись з умовами “служби”, він дуже злякався та втік. А довідкою він хвалиться перед друзями.

Зараз всі свідчення затриманого перевіряють правоохоронці.

У той же день лиманські поліцейські затримали “чергового Царіцино”. 33-річний житель Лимана в 2014 році чергував на блокпостах окупантів та здійснював незаконний огляд проїжджаючих громадян та автотранспорт.

Як повідомляв УНН, селищного голову судитимуть за організацію псевдореферендуму на Донеччині.

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