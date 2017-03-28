"Пулеметчика ДНР" задержали донецкие правоохранители

В полицию поступил вызов о том, что один из покупателей в магазине ведет себя вызывающе.

Нарушителем оказался 23-летний житель Славянска. При осмотре его вещей полицейские обнаружили у него "повестку ДНР". Для проверки парень был доставлен в отдел полиции.

Задержанный рассказал, что он ездил к своим знакомым в Донецк, где они изрядно выпили спиртных напитков и начали дебоширить, в результате чего их задержал "комендантский патруль".

За нарушение "законодательства" ему как приезжему было предложено два варианта: первый - его арестовывают, второй - он вступает в "армию ДНР" на должность пулеметчика.

Более подробно ознакомившись с условиями "службы", он очень испугался и убежал. А справкой он хвастается перед друзьями.

Сейчас все показания задержанного проверяют правоохранители.

В тот же день лиманские полицейские задержали "очередного Царицыно". 33-летний житель Лимана в 2014 году дежурил на блокпостах оккупантов и осуществлял незаконный досмотр проезжающих граждан и автотранспорт.

Как сообщал УНН, поселкового голову судить за организацию псевдореферендуму в Донецкой области.