Кулеба зустрівся з головою МЗС Грузії: обговорили майбутнє Східного партнерства

Цитата

«Зустрів свого грузинського колегу Іллю Дарчіашвілі на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Ми обговорили низку двосторонніх питань та майбутнє Східного партнерства», - написав український дипломат.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту у Прагу зустрівся з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Сторони обговорили восьмий пакет санкцій ЄС проти росії, та що у нього має увійти.

Кулеба також зустрівся із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Він подякував йому за принципову позицію щодо необхідності заборони в’їзду росіян до ЄС.