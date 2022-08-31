Кулеба зустрівся з головою МЗС Грузії: обговорили майбутнє Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 31 серпня під час свого візиту у Празі зустрівся зі своїм грузинським колегою Іллею Дарчіашвілі. Голови МЗС обговорили низку двосторонніх питань та майбутнє Східного партнерства. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.
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«Зустрів свого грузинського колегу Іллю Дарчіашвілі на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Ми обговорили низку двосторонніх питань та майбутнє Східного партнерства», - написав український дипломат.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту у Прагу зустрівся з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Сторони обговорили восьмий пакет санкцій ЄС проти росії, та що у нього має увійти.
Кулеба також зустрівся із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Він подякував йому за принципову позицію щодо необхідності заборони в’їзду росіян до ЄС.