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Кулеба запевнив, що гуманітарної кризи з водою в Криму немає

Кулеба запевнив, що гуманітарної кризи з водою в Криму немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу вигадала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду до Криму. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо, передає УНН.

“Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Цю тезу про гуманітарну кризу вигадала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду в Крим. Є криза з постачання води на військові бази та для важкої промисловості, розташованої в Криму. Люди, які проживають в Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарну кризу — це якраз підсилення російського сигналу”, — розповів Кулеба.

Безумовно, якщо почнуть страждати люди, "потрібно буде думати, як ми можемо допомогти", вів далі міністр.

"Але я хочу наголосити, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Тому ми абсолютно впевнено та спокійно говоримо про те, що відновлення постачання води у Крим можливе лише в контексті деокупації півострова", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр назвав умови для відновлення водопостачання в окупований Крим.

Як писав УНН, 6 березня поточного року, два дні після свого призначення на посаду Прем’єр-міністра, Денис Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці.

Пізніше низка громадських активістів, державних представників України по Криму розкритикували слова Прем’єра, після чого той скорегував свої слова.

Українські Національні Новини

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