Кулеба закликав світове українство протидіяти агресії РФ і пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з провідниками Світового Конгресу Українців протидію коронавірусу та російській агресії. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Україна і закордонні українці складають одне тіло народу України, і в часи великих викликів збройної агресії РФ та пандемії коронавірусу потрібен новий рівень не лише діалогу, а й взаємодії МЗС зі Світовим Конгресом Українців, об’єднання зусиль у протидії подвійній агресії", - вважає міністр закордонних справ.
Таке переконання він висловив у четвер, 19 березня, під час телефонної розмови з Президентом Світового Конґресу Українців (СКУ) Павлом Ґродом.
Міністр зазначив, що пріоритети СКУ, озвучені Павлом Ґродом, - захист України від російської агресії, розбудова економічно потужної України, яка рухається євроатлантичним шляхом, а також розбудова впливових і свідомих українських громад – є також пріоритетами для нього і всього МЗС України.
Кулеба звернувся до провідників закордонного українства з проханням підтримати зусилля МЗС з допомоги громадянам України та їхнього повернення додому в умовах, коли через пандемію коронавірусу припинене регулярне транспортне сполучення. Він також попросив допомоги СКУ в пошуку та закупівлі медичних препаратів та обладнання, необхідних в умовах протидії поширенню коронавірусу. Міністр передав СКУ відповідний лист потреб України.
Міністр також зазначив, що нині Україна знаходиться в умовах подвійної агресії — збройного нападу Росії, що триває, і пандемії коронавірусу, яка щойно розпочалася. Він закликав провідників СКУ залучити мережу українства по всьому світу, аби протидіяти спробам РФ в умовах пандемії послабити санкції з "гуманітарних міркувань", адже вони можуть бути зняті лише після того, як Росія згорне свою агресію проти нашої держави.
Співрозмовники погодилися, що в нинішніх умовах дуже важливо, аби українці всередині країни та за кордоном покладалися на офіційні джерела інформації. Вони домовилися сприяти розповсюдженню достовірної інформації.
Як повідомлялося в УНН, раніше у МЗС відреагували на пропозицію чиновника РФ "скасувати санкції через коронавірус".