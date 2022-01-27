Кулеба про прямі переговори з ватажками "Л/ДНР": цього не буде

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"На жаль, найбільша вимога Росії полягає в тому, щоб Україна вела прямі переговори з російськими проксі у (тимчасово окупованих - ред.) Донецьку та Луганську замість того, щоб вести переговори з Росією. І цього не буде. Це справа принципу. Мінські угоди не так влаштовані", - сказав Кулеба.

З його слів, йдеться про конфлікт Росії з Україною, про російську агресію, і "ми будемо вести переговори з ними". А за допомогою вимог переговорів України з так званими "Л/ДНР" Росія прагне втекти від відповідальності і хоче позиціонувати себе не як учасника конфлікту, вказав Кулеба.

Доповнення

Провідне німецьке агентство повідомило, що радники лідерів "нормандського формату" в Парижі 26 січня можуть говорити про дату переговорів України з "сепаратистами" про статус Донбасу. 26 січня учасник переговорів, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив відповідне повідомлення.