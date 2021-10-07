Кулеба: очікуємо до кінця року два мільйони українських туристів у Туреччині

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“Із задоволенням відзначили, що очікуємо до кінця року два мільйони українських туристів у Туреччині. Це — рекорд”, — заявив міністр.

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Зі слів Кулеби, Україна хоче, щоб і турецькі громадяни частіше відвідували нашу країну.

“Не лише звичні їм Київ та Одесу, але і Львів та інші міста. І ми над цим будемо теж працювати”, — додав він.

Додамо

7-8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки здійснює робочий візит до України на запрошення Кулеби. у Львові глави української та турецької дипломатії мали провести дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.



8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції “Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій”.