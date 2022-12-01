Кулеба обговорив з представником Папи Римського зусилля України у подоланні продовольчої кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником Папи Римського, архієпископом Полом Річардом Галлахером, та обговорив зусилля України у подоланні глобальної продовольчої кризи. Про це УНН пише з посиланням на його Twitter.
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“Я зустрівся з Секретарем з міжнародних відносин Полом Річардом Галлахером. Я поінформував архієпископа про зусилля України щодо подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою нашої гуманітарної програми Grain From Ukraine, а також формули миру Президента Володимира Зеленського”, – написав Кулеба.
Доповнення
Папа Римський Франциск заявив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву.