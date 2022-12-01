Кулеба обговорив з представником Папи Римського зусилля України у подоланні продовольчої кризи

Цитата

“Я зустрівся з Секретарем з міжнародних відносин Полом Річардом Галлахером. Я поінформував архієпископа про зусилля України щодо подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою нашої гуманітарної програми Grain From Ukraine, а також формули миру Президента Володимира Зеленського”, – написав Кулеба.

Доповнення

Папа Римський Франциск заявив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву.