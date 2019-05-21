КСУ продовжить розглядати справу щодо закону про декомунізацію на наступних засіданнях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Судді Конституційного суду України вирішили продовжити розгляд подання щодо конституційності закону про декомунізацію на наступних засіданнях. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"Розгляд цієї справи буде продовжений на одному з наступних пленарних засідань Великої палати Конституційного суду України", - зазначили у прес-службі КСУ, уточнивши, що мова йде про справу за поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону України "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Нагадаємо, Конституційний суд України сьогодні мав розглянути справу щодо конституційності закону про декомунізацію. Це вказано у порядку денному КСУ на сьогодні, 21 травня.