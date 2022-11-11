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"Кривава п'ятниця": Іранці масово протестують по всій країні

"Кривава п'ятниця": Іранці масово протестують по всій країні

Київ • УНН

 • 513666 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Іранці протестували в південно-східній провінції Сістан-Белуджистан у п'ятницю в ознаменування розгону силами безпеки 30 вересня, відомого як "Кривава п'ятниця". Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Раніше

Amnesty International заявила, що сили безпеки незаконно вбили щонайменше 66 осіб, у тому числі дітей.

Антиурядові демонстрації спалахнули у вересні після смерті курдської жінки Махси Аміні, яка була затримана "поліцією моралі" за нібито ігнорування суворого дрес-коду Ісламської Республіки, накладеного на жінок.

Протести швидко перетворилися на народне повстання, в якому взяли участь різні люди, від студентів до лікарів, юристів, робітників і спортсменів.

Уряд, який звинуватив у смерті Аміні проблеми зі здоров'ям, які раніше існували, вважає протести спровокованими зовнішніми ворогами Ірану, включаючи Сполучені Штати, і пообіцяв відновити порядок.

Він звинувачує озброєних сепаратистів у скоєнні насильства та прагненні дестабілізувати Ісламську Республіку.

Деталі

Деякі з найсильніших заворушень пройшли в районах проживання етнічних меншин включаючи Сістан-Белуджистан та курдські регіони.

Захедан, розташований неподалік південно-східного кордону Ірану з Пакистаном та Афганістаном, є домом для белуджської меншини, яка налічує, за оцінками, до 2 мільйонів осіб, які, за даними правозахисних груп, десятиліттями стикалися з дискримінацією та репресіями.

Регіон Сістан-Белуджистан є одним із найбідніших у країні і був осередком напруженості, де іранські сили безпеки зазнавали нападів з боку бойовиків-белуджів.

Amnesty International зафіксувала імена щонайменше 100 протестувальників, перехожих та парафіян, у тому числі 16 дітей, убитих силами безпеки у провінції Сістан та Белуджистан з 30 вересня.

Відео, розміщені в соціальних мережах, показують протести в Хаші, де щонайменше 18 людей було вбито силами безпеки 4 листопада, за даними Amnesty International, та інших південно-східних містах, включаючи Іраншахр.



The body of Yasser Bahadurzai was found with his hands tied, after he was arrested by Iranian forces yesterday during the demonstrations in the city of Khash, north of Balochistan.#MahsaAmini #Balochistan #khash #zahedan #ماهو_بلوچ #فائزه_براهویی #مهسا_امینی #خاش #زاهدان pic.twitter.com/DU2U3LZGDr

— Omar Baloch (@freemakoran) November 5, 2022

Today, November 11, in #Zahedan, Sistan and Baluchestan Province, people hit the streets and held a demonstration.#Iran#Mahsa_Amini#HumanRights#IranRevoIution#مهساامینی #زاهدان pic.twitter.com/yu5BSXZYjg

— HRANA English (@HRANA_English) November 11, 2022

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