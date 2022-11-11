"Кровавая пятница": Иранцы массово протестуют по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Иранцы протестовали в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан в пятницу в ознаменование разгона силами безопасности 30 сентября, известного как "Кровавая пятница". Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Ранее
Amnesty International заявила, что силы безопасности незаконно убили не менее 66 человек, в том числе детей.
Антиправительственные демонстрации вспыхнули в сентябре после смерти курдской женщины Махсы Амини, которая была задержана "полицией морали" за якобы игнорирование строгого дресс-кода Исламской Республики, наложенного на женщин.
Протесты быстро превратились в народное восстание, в котором приняли участие разные люди, от студентов до врачей, юристов, рабочих и спортсменов.
Правительство, обвинившее в смерти Амини проблемы со здоровьем, ранее существовавшие, считает протесты спровоцированными внешними врагами Ирана, включая Соединенные Штаты, и пообещало восстановить порядок.
Они обвиняет вооруженных сепаратистов в совершении насилия и стремлении дестабилизировать Исламскую Республику.
Детали
Некоторые из сильнейших беспорядков прошли в районах проживания этнических меньшинств, включая Систан-Белуджистан и курдские регионы.
Захедан, расположенный недалеко от юго-восточной границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, является домом для белуджского меньшинства, которое насчитывает, по оценкам, до 2 миллионов человек, которые, по данным правозащитных групп, десятилетиями сталкивались с дискриминацией и репрессиями.
Регион Систан-Белуджистан является одним из беднейших в стране и был средоточием напряженности, где иранские силы безопасности подвергались нападениям со стороны боевиков-белуджей.
Amnesty International зафиксировала имена не менее 100 протестующих, прохожих и прихожан, в том числе 16 детей, убитых силами безопасности в провинции Систан и Белуджистан с 30 сентября.
Видео, размещенные в социальных сетях, показывают протесты в Хаше, где по меньшей мере 18 человек были убиты силами безопасности 4 ноября, по данным Amnesty International, и других юго-восточных городах, включая Ираншахр.
—Omar Baloch (@freemakoran) November 5, 2022
The body of Yasser Bahadurzai був ведений з його hands tied, after he arrested by Iranian forces yesterday durant demonstrations in city of Khash, north of Balochistan.#MahsaAmini #Balochistan #khash #zahedan #ماهو_بلوچ #فائزه_براهویی #مهسا_امینی #خاش #زاهدان pic.twitter.com/DU2U3LZGDr
Today, November 11, in #Zahedan, Sistan and Baluchestan Province, люди hit streets and held a demonstration.#Iran#Mahsa_Amini#HumanRights#IranRevoIution#مهساامینی #زاهدان pic.twitter.com/yu5BSXZYjg—HRANA English (@HRANA_English) November 11, 2022