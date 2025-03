"Кровавая пятница": Иранцы массово протестуют по всей стране

Ранее

Amnesty International заявила, что силы безопасности незаконно убили не менее 66 человек, в том числе детей.

Антиправительственные демонстрации вспыхнули в сентябре после смерти курдской женщины Махсы Амини, которая была задержана "полицией морали" за якобы игнорирование строгого дресс-кода Исламской Республики, наложенного на женщин.

Протесты быстро превратились в народное восстание, в котором приняли участие разные люди, от студентов до врачей, юристов, рабочих и спортсменов.

Правительство, обвинившее в смерти Амини проблемы со здоровьем, ранее существовавшие, считает протесты спровоцированными внешними врагами Ирана, включая Соединенные Штаты, и пообещало восстановить порядок.

Они обвиняет вооруженных сепаратистов в совершении насилия и стремлении дестабилизировать Исламскую Республику.

Детали

Некоторые из сильнейших беспорядков прошли в районах проживания этнических меньшинств, включая Систан-Белуджистан и курдские регионы.

Захедан, расположенный недалеко от юго-восточной границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, является домом для белуджского меньшинства, которое насчитывает, по оценкам, до 2 миллионов человек, которые, по данным правозащитных групп, десятилетиями сталкивались с дискриминацией и репрессиями.

Регион Систан-Белуджистан является одним из беднейших в стране и был средоточием напряженности, где иранские силы безопасности подвергались нападениям со стороны боевиков-белуджей.

Amnesty International зафиксировала имена не менее 100 протестующих, прохожих и прихожан, в том числе 16 детей, убитых силами безопасности в провинции Систан и Белуджистан с 30 сентября.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают протесты в Хаше, где по меньшей мере 18 человек были убиты силами безопасности 4 ноября, по данным Amnesty International, и других юго-восточных городах, включая Ираншахр.





The body of Yasser Bahadurzai був ведений з його hands tied, after he arrested by Iranian forces yesterday durant demonstrations in city of Khash, north of Balochistan.#MahsaAmini #Balochistan #khash #zahedan #ماهو_بلوچ #فائزه_براهویی #مهسا_امینی #خاش #زاهدان pic.twitter.com/DU2U3LZGDr

—Omar Baloch (@freemakoran) November 5, 2022

Today, November 11, in #Zahedan, Sistan and Baluchestan Province, люди hit streets and held a demonstration.#Iran#Mahsa_Amini#HumanRights#IranRevoIution#مهساامینی #زاهدان pic.twitter.com/yu5BSXZYjg

—HRANA English (@HRANA_English) November 11, 2022