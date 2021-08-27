Кріштіану Роналду попрощався з партнерами по “Ювентусу”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Футболіст Кріштіану Роналду більше не хоче грати за “Ювентус”. Про це AFP News повідомили на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Деталі
Як повідомив італійський журналіст і інсайдер Фабріціо Романо у Twitter, Криштіану Роналду у п’ятницю не взяв участь у тренуванні “Ювентуса”. Він прибув до команди всього за 40 хвилин та попрощався з партнерами.
За даними ЗМІ, футболіст вже погодив всі деталі свого контракту з “Манчестер Сіті”. Зарплата в англійському клубі може становити 15 мільйонів євро на рік, що в два рази менше, ніж було в “Ювентусі”. Наразі клуби домовляються про компенсацію за перехід.
#BREAKING Cristiano Ronaldo does not want to play again for Juventus: manager Allegri pic.twitter.com/LmaBzyIVZ8— AFP News Agency (@AFP) August 27, 2021
Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. #Ronaldo
NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.
Нагадаємо
Роналду завоював звання найкращого бомбардира в історії футболу.