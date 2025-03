Кріштіану Роналду попрощався з партнерами по “Ювентусу”

Деталі

Як повідомив італійський журналіст і інсайдер Фабріціо Романо у Twitter, Криштіану Роналду у п’ятницю не взяв участь у тренуванні “Ювентуса”. Він прибув до команди всього за 40 хвилин та попрощався з партнерами.

За даними ЗМІ, футболіст вже погодив всі деталі свого контракту з “Манчестер Сіті”. Зарплата в англійському клубі може становити 15 мільйонів євро на рік, що в два рази менше, ніж було в “Ювентусі”. Наразі клуби домовляються про компенсацію за перехід.

#BREAKING Cristiano Ronaldo does not want to play again for Juventus: manager Allegri pic.twitter.com/LmaBzyIVZ8

— AFP News Agency (@AFP) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. #Ronaldo



NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Нагадаємо

Роналду завоював звання найкращого бомбардира в історії футболу.