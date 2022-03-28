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"Кремль опинився у патовій ситуації": центр при РНБО зафіксував зміну риторики російської пропаганди

Київ • УНН

 • 100236 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України фіксує чергову маніпуляцію росії та зміну риторики пропагандистських медіа ворога - щодо "референдуму" в ОРДЛО, що може бути спробою показати росіянам хоч якийсь результат "спецоперації", повідомили у ЦПД, пише УНН.

"Кремль опинився у патовій ситуації": центр при РНБО зафіксував зміну риторики російської пропаганди

Цитата

"Росія поширює наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО щодо входження до складу рф. Публічно заявляють про це поки що ватажки ТОТ та депутати Держдуми, хоча зрозуміло, що така ініціатива без згоди путіна неможлива", - вказали у ЦПД при РНБО.

Деталі

У центрі повідомили, як змінилася риторика рф: "21.02 путін наголосив, що про приєднання ОРДЛО до росії не йдеться; з 24.02 в Україні триває "спецоперація" з метою "денацифікації" та "демілітаризації" держави; 23.03 керівництво Генштабу зс росії "забуло" про "денацифікацію" та "демілітаризацію" і проголосило основною метою "спецоперації" визволення Донбасу; 26.03 в ОРДЛО заговорили про референдум".

"Ці факти можуть свідчити про те, що референдум - це спроба показати населенню росії хоч якийсь результат "спецоперації", адже план з "денацифікації" призвів до "нацифікації" всього населення України. Кремль опинився у патовій ситуації і йому необхідно фіксувати хоч якусь "перемогу", - зауважили у ЦПД при РНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це пришвидшить падіння росії в прірву глобальної ізоляції: в МЗС відреагували на можливий "референдум" про приєднання "ЛНР" до рф

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