"Кремль опинився у патовій ситуації": центр при РНБО зафіксував зміну риторики російської пропаганди

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"Росія поширює наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО щодо входження до складу рф. Публічно заявляють про це поки що ватажки ТОТ та депутати Держдуми, хоча зрозуміло, що така ініціатива без згоди путіна неможлива", - вказали у ЦПД при РНБО.

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У центрі повідомили, як змінилася риторика рф: "21.02 путін наголосив, що про приєднання ОРДЛО до росії не йдеться; з 24.02 в Україні триває "спецоперація" з метою "денацифікації" та "демілітаризації" держави; 23.03 керівництво Генштабу зс росії "забуло" про "денацифікацію" та "демілітаризацію" і проголосило основною метою "спецоперації" визволення Донбасу; 26.03 в ОРДЛО заговорили про референдум".

"Ці факти можуть свідчити про те, що референдум - це спроба показати населенню росії хоч якийсь результат "спецоперації", адже план з "денацифікації" призвів до "нацифікації" всього населення України. Кремль опинився у патовій ситуації і йому необхідно фіксувати хоч якусь "перемогу", - зауважили у ЦПД при РНБО.

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