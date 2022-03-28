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"Кремль оказался в патовой ситуации": центр при СНБО зафиксировал изменение риторики российской пропаганды

Киев • УНН

 • 100236 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины фиксирует очередную манипуляцию россии и смену риторики пропагандистских медиа врага - относительно "референдума" в ОРДЛО, что может быть попыткой показать россиянам хоть какой-то результат "спецоперации", сообщили в ЦПД, пишет УНН.

"Кремль оказался в патовой ситуации": центр при СНБО зафиксировал изменение риторики российской пропаганды

Цитата

"Россия распространяет нарратив о проведении референдума на территориях ОРДЛО о вхождении в состав рф. Публично заявляют об этом пока главари ВОТ и депутаты Госдумы, хотя понятно, что такая инициатива без согласия путина невозможна", - указали в ЦПД при СНБО.

Детали

В центре сообщили, как изменилась риторика рф: "21.02 путин отметил, что о присоединении ОРДЛО к россии речь не идет; с 24.02 в Украине продолжается "спецоперация" с целью "денацификации" и "демилитаризации" государства; 23.03 руководство Генштаба вс россии "забыло" о "денацификации" и "демилитаризации" и провозгласило основной целью "спецоперации" освобождение Донбасса; 26.03 в ОРДЛО заговорили о референдуме".

"Эти факты могут свидетельствовать о том, что референдум - это попытка показать населению россии хоть какой-то результат "спецоперации", ведь план по "денацификации" привел к "нацификации" всего населения Украины. Кремль оказался в патовой ситуации и ему необходимо фиксировать хоть какую-то "победу", - отметили в ЦПД при СНБО.

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