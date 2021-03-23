Косюк розповів про європейські активи МХП і експансію на Захід

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“Європейським кейсом ми вкрай щасливі. Нам вдалося змінити сприйняття України серед європейців. Коли ми виходили на цей ринок, то французи поширювали чутки, що українці — це вандали, з якими неможливо працювати. Але ми вибудували феноменальні відносини з владою європейських країн”, — сказав він.

Деталі

МХП вдалося зарекомендувати себе як гідного роботодавця, завдяки чому більшість працівників — це європейці, каже Косюк.

“Ми думали, що доведеться перевозити багато наших людей на роботу в Словенську компанію Peruthina Ptuj Group, але довіра серед європейців була такою, що нині на європейському активі працюють тільки 3-4 українські співробітники”, — сказав він.

Також Косюк розповів, що МХП розвиває бізнес у Нідерландах, Словенії, Сербії, Хорватії та Боснії.

“Нові підприємства з нуля будувати не будемо, але будемо розвивати наявні або купувати в Європейському союзі. Ми вважаємо, що можемо принести додаткову цінність на європейський ринок”, — наголосив Косюк.

Довідка

У 2019 році компанія МХП придбала Perutnina Ptuj -одну з найважливіших спеціалізованих корпорацій по переробці м’яса у Південно-Східній Європі. Як зазначалося у звіті МХП, придбання цього активу призвело до сильніших, аніж очікувалося, фінансових результатів завдяки оптимізації витрат та сильної позиції компанії у брендованих продуктах із вищою доданою вартістю.

МХП — один з найбільших агрохолдингів України, головний виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Географія збуту продукції — понад 80 країн світу.