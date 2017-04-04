Кошти МВФ надійдуть в Україну найближчими днями - НБУ

“Ми очікуємо, що кошти надійдуть на рахунки НБУ у найближчі дні”, — сказав О.Чурій.

За його словами, кошти надходитимуть у доларах, євро і фунтах стерлінгах. Крім того, частина траншу, за його словами, надійде на рахунки в валюті СПЗ.

Він зазначив, що рада директорів МВФ переносила розгляд питання виділення чергового траншу України через необхідність уточнення макроекономічних показників.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.