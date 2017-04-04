Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины ожидает поступления четвертого транша МВФ на свои счета в ближайшие дни. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
“Мы ожидаем, что средства поступят на счета НБУ в ближайшие дни”, — сказал О.Чурий.
По его словам, средства будут поступать в долларах, евро и фунтах стерлингов. Кроме того, часть транша, по его словам, поступит на счета в валюте СПЗ.
Он отметил, что совет директоров МВФ переносил рассмотрение вопроса выделения очередного транша Украине из-за необходимости уточнения макроэкономических показателей.
Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.