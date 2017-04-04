Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни - НБУ

“Мы ожидаем, что средства поступят на счета НБУ в ближайшие дни”, — сказал О.Чурий.

По его словам, средства будут поступать в долларах, евро и фунтах стерлингов. Кроме того, часть транша, по его словам, поступит на счета в валюте СПЗ.

Он отметил, что совет директоров МВФ переносил рассмотрение вопроса выделения очередного транша Украине из-за необходимости уточнения макроэкономических показателей.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.