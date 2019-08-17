Корупція на митниці: НАБУ закликає Луценка повернути їм провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро закликає Генпрокурора Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути детективам бюро кримінальне провадження за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній з розмитнення імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Зміна Генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній по розмитненню імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності. НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НАБУ долучилось до судового процесу щодо розкрадання 450 млн гривень на митниці.