Коррупция на таможне: НАБУ призывает Луценко вернуть им производство

"Изменение Генпрокурором подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности. НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ присоединилось к судебному процессу о хищении 450 млн гривен на таможне.