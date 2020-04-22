Коронавірусом в Україні заразилося вже 1245 медиків - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Станом на сьогодні в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1245 медиків та 431 дитина. Про це під час брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. При цьому загалом одужало 424 особи, а летальних випадків 174",- розповів Степанов.
З його слів, загалом за попередню добу було здійснено 4 134 досліджень методом ПЛР.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків було зареєстровано в Чернівецькій області - 65 та в Києві - 97", - додав він.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.