Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже більше 119 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 119 023 857 людей, з них одужало 67 368 562 осіб. Кількість померлих зросла до 2 638 887.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 343 530), Індія (11 363 380), Бразилія (11 308 846), Росія (4 321 588), Велика Британія (4 261 398), Франція (4 075 735), Іспанія (3 183 704) та Італія (3 175 807).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (532 400), Бразилії (275 105) та Мексиці (193 851).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 487 497. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 438 468 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 915 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.