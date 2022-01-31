Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 375 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 375 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 375,196,036 людей, з них одужало 296,399,796 осіб. Кількість померлих зросла до 5,681,676.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (75 578 076), Індія (41 265 684), Бразилія (25 351 489), Франція (19 058 073), Велика Британія (16 468 522), Росія (11 737 007), Туреччина (11 526 621), Італія (10 925 485), Німеччина (9 776 648) Іспанія (9 779 130) та Аргентина (8 335 184).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (907 190), Бразилії (626 923) та Індії (495 002).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 042 469 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 125 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.