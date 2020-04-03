Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 61 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 3 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 61 людини, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
За його словами, з початку обліку на території області було зареєстровано 137 підозр на коронавірусну інфекцію.
"У 75 випадках діагноз лабораторно не був підтверджений. Станом на сьогодні, 61 випадок – підтверджений коронавірус, в тому числі у 6 дітей: двоє з Вінниці, одна дитина - з Чернівецького району, троє - з Гайсинського району", - розповів Скальський.
Зокрема, у Вінниці коронавірус підтверджено у 43 людей: у Гайсинському районі – у 8 людей, у місті Ладижин – у 1 особи, у Вінницькому, Жмеринському і Крижопільському районах - по 2, у Чернівецькому, Липовецькому та Хмельницькому районах - по 1 випадку.
"Враховуючи те, що маємо збільшення випадків по Гайсинському району, місто Гайсин зараз має два санітарно-карантинних пропускних пункти, які працюють за прикладом Вінницьких СКПП. І, фактично, це є єдині точки для в'їзду та виїзду з міста Гайсин", - розповів Скальський.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області. Загалом МХП надав країні 84 млн грн фінансової допомоги.