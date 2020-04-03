Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 61 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодня, 3 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 61 человека, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
По его словам, с начала учета на территории области было зарегистрировано 137 подозрений на коронавирусную инфекцию.
"У 75 случаях диагноз лабораторно ни был подтвержден. На сегодня, 61 случай - подтвержденный коронавирус, в том числе у 6 детей: двое из Винницы, один ребенок - из Черновицкого района, трое - из Гайсинского района", - рассказал Скальский.
В частности, в Виннице коронавирус подтвержден у 43 человек: в Гайсинском районе - у 8 человек, в городе Ладыжин - у 1 человека, в Винницком, Жмеринском и Крыжопольском районах - по 2, в Черновицком, Липовецкого и Хмельницком районах - по 1 случаю.
"Учитывая то, что есть увеличение случаев по Гайсинскому району, город Гайсин сейчас имеет два санитарно-карантинных пропускных пункта, которые работают по примеру Винницких СКПП. И, фактически, это единственные точки для въезда и выезда из города Гайсин", - рассказал Скальский.
Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области. В общем МХП предоставил стране 84 млн грн финансовой помощи.