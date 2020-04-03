Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 61 человека

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодня, 3 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 61 человека, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.