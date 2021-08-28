Корабель, який віз 7000 тонн української пшениці, затонув у водах Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У водах Греції затонув вантажний корабель, який прямував з України до Тунісу з 7000 тонн пшениці на борту, 16 членів екіпажу врятували. Про це повідомляє портал Maritime Bulletin, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, 28 серпня рано вранці у Критському морі на схід від півострова Пелопоннес, Греція, затонуло вантажне судно SEA BIRD. Корабель прямував з України до Тунісу з 7000 тонн пшениці на борту. Усі 16 членів екіпажів були врятовані.
Додамо
За даними Maritime Bulletin, корабель затонув після зіткнення.
Більше подробиць не повідомляється, але, судячи з позицій кораблів і слідів в районі, SEA BIRD, ймовірно, зіткнення відбулось з вантажним кораблем HAYA (IMO 9155420, dwt 5199).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бангладеш затонуло пасажирське судно: 21 людина загинула, 50 зникли безвісти