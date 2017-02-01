Контактна група щодо Донбасу завершила засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання у Мінську. З заявами за його підсумками вийшов спеціальний представник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.
Засідання розпочалося близько 13:00. Так, зустріч тривала більше чотирьох годин.
Напередодні до проведення засідання контактної групи 31 січня через ситуацію в Авдіївці закликав Президент Петро Порошенко.
Утім, воно не відбулося навіть у форматі відеоконференції через відсутність представників ОРДЛО і РФ.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.
Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.