Консул ще не одержав дозвіл на відвідання українців у Бангладеш
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Консул все ще не одержав дозвіл на відвідання українців у Бангладеш. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
"Консул ще не одержав дозвіл на відвідання українців у Бангладеш, працюємо над тим, аби якнайскоріше відвідати там затриманих громадян України", - зазначив Кирилич.
За його словами, дипломати працюють над тим, щоб провести переговори з компетентними органами у цій справі.
Раніше цього тижня місцеві ЗМІ повідомили, що у Бангладеш було затримано шістьох громадян України за шахрайство.
Після цього МЗС направило ноту через затримання українців у Бангладеш.