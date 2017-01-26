Конактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Тристороння конактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі провела відеоконференцію. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тільки що відбулася відеоконференція тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Раніше повідомлялося, що скайп-конференцію за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників перенесли.