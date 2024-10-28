Компанія МХП звернулася до Всеукраїнської рекламної коаліції за експертним висновком з приводу ситуації з агенцією Vandog

"Агенція Vandog вийшла з публічними звинуваченнями компанії МХП у крадіжці креативної ідеї рекламного ролика. Для МХП дотримання цінностей компанії, етичні принципи та репутація важливі, відтак у відповідь на звинувачення ми звернулися до Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК) за експертним висновком.

Для компанії МХП важливий розвиток українського бізнесу, зокрема й маркетингової та креативної індустрії. Ми з повагою ставимося до роботи агенцій і їхньої інтелектуальної власності. Ми готові чути зворотний зв’язок визнавати свої помилки і покращувати внутрішні процеси. З будь-яких питань співпраці та взаємодії ми готові до відкритого й публічного діалогу.

Щоб отримати незалежний висновок щодо ситуації з агенцією Vandog, компанія МХП звернулася до ВРК, яка є найбільшим громадським об'єднанням рекламної індустрії України. Наразі ми готуємо всі документи, які стосуються цього кейсу, і за домовленістю передамо їх колегам з ВРК ближчим часом. Згідно зі статтею 29 Закону України про рекламу, об'єднання громадян у галузі реклами, яким є ВРК, мають право здійснювати незалежну експертизу реклами та давати відповідні рекомендації рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами.

Ми очікуємо, що фахівці ВРК дадуть свій незалежний висновок і рекомендації. Компанія МХП готова прийняти і підтримати рішення, яким би воно не було, і діяти відповідно до рекомендацій ВРК.

Ми переконані, що такі дії будуть нашим внеском у розвиток цивілізованого діалогу в креативній індустрії та допоможуть усім сторонам, зокрема й цього кейсу, надалі будувати ефективну співпрацю.

Нагадаємо, що 25 жовтня Ірина Метньова, засновниця агенції Vandog, опублікувала пост в якому публічно звинуватила компанію МХП у крадіжці креативної ідеї рекламного ролика. В цей же день компанія провела детальну перевірку, яка дозволила зробити висновки і прийняти важливі рішення на майбутнє.

Почнемо з рішень. Причиною ситуації, яка склалась, стало те, що ми проводили безоплатний тендер на креативні ідеї. На майбутнє ми прийняли рішення повністю відмовитись від безоплатних тендерів. Відтепер ми будемо оплачувати креативні ідеї агенцій, незалежно від того, чи візьмемо ми ідею у реалізацію. Така практика стане підтвердженням нашої партнерської поваги до роботи агенцій і їх інтелектуальної власності.

Під час аналізу ситуації ми відновили хронологію подій.

У квітні ми стартували тендер на рекламну кампанію гомілок "Наша ряба". Ми запросили в тендер вісім агенцій, три з яких були готові до участі в тендері на безоплатній основі. Крім зовнішніх агенцій, у тендері брала участь inhouse креативна команда.

Більшість тендерних зустрічей були призначені на 13 травня: 10:00 - inhouse команда, 11:00 - зовнішня агенція, 15:00 - агенція Vandog. Ще одна агенція робила презентацію на 2 дні пізніше.

О 10:00 inhouse команда презентувала ідею, схожу з ідеєю Vandog. Дата і час створення презентації, а також дата і час внутрішнього листування, в якому пересилали презентацію, підтверджують, що ми отримали цю ідею раніше, ніж ідею агенції Vandog, яку вперше побачили о 15:00.

Об 11:00 інше зовнішнє агентство презентувало свою ідею, з якої ми обрали слоган і оплатили агенції право на його використання.

Тобто наша внутрішня перевірка однозначно підтвердила, що inhouse команда дійсно розробила і першою презентувала ідею, яка виявилась схожою з ідеєю команди Vandog. Ми запропонували Ірині, якщо у неї є сумніви, на зустрічі показати переписку і презентацію з підтвердженням дати і часу отримання ідеї.

Як компанія для якої "Чесність і Відкритість" та "Відповідальність" є корпоративними цінностями, ми визнаємо, що не всі наші дії в даній ситуації були етичними і професійними:

1. Ми не попередили учасників тендеру про те, що в тендері бере участь inhouse креативна команда, хоча мали б зробити це першочергово. Ми перепрошуємо за цю помилку у всіх учасників тендеру.

2. Коментарі у листі нашого бренд-менеджера були некоректними, ми обрали для тестування схожу ідею і це варто було б зазначити в листі.

3. На зустрічі ми одразу не попередили колег з Vandog про те, що маємо схожу ідею внутрішньої команди

Ми завжди готові визнавати свої помилки там, де вони є, і не боїмося робити це публічно.

Нам шкода, що не всі наші дії по відношенню до учасників тендеру в цій ситуації відповідали професійній етиці. Ми вивчили цей урок, і з нашого боку докладемо максимум зусиль, для того щоб в подальшому наша взаємодія з агенціями була максимально партнерською.

Для команди МХП важливий розвиток маркетингової та креативної індустрії, в основі якого - відкритий діалог та взаємна повага", - йдеться у заяві МХП.