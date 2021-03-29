Комітет рекомендував ВР ухвалити постанову про засудження подій під ОП

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"Ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови № 5295 за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету, тобто з виключенням пункту 2 в цій постанові", - повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час засідання.

Деталі

За резльтатами голосування за проект постанови № 5295 про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, 16 народних депутатів підтримали пропозицію, троє утрималось, і двоє – проголосували "проти".

Так, документом ВР, серед іншого, постановляє Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань:

- забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України;

- керуючись одним з основних принципів демократії – принципом політичної рівності громадян перед законом, вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня біля Офісу Президента, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб;

- визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України;

- щотижнево у порядку, передбаченому законодавством України, надавати Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня біля ОП.

Контекст

Ввечері 20 березня під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.



