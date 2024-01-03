Комітет Ради з нацбезпеки й оборони зʼясує, чи є в управлінні ФГВ ФО майно, яке може бути потрібне ЗСУ - Веніславський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні зʼясує, чи є у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в управлінні майно, яке може бути потрібне військовим й розглянути можливість його передачі ЗСУ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член парламентського комітету - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Переговорю з головою Фонду, уточню, що у них є і на комітеті розглянемо", - сказав Веніславський, відповідаючи на запитання, чи доцільно було б провести аудит ФГВ ФО на предмет наявності в управлянні потрібного для військових майна – автомобілів, броньовиків, обладнання, тощо.

Раніше Веніславський пообіцяв, що на найближчому засіданні парламентський комітет вивчить ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить ліквідованому банку "Конкорд". Депутати розглянуть можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону.

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Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим. Військові 204 Окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль.

Банк "Конкорд" перебуває в управлінні ФГВФО з моменту оголошення рішення НБУ про ліквідацію банку. Наразі, за інформацією Фонду, уже тривають виплати вимог 9-ї черги кредиторів (акціонери та пов’язані з банком особи) – це остання черга. На момент початку процедури ліквідації банк був прибутковим, і для проведення усіх виплат немає потреби в продажі активів. Однак, ФГВФО вирішив провести аукціон з продажу інкасаторського авто банку. На офіційному сайті Фонду гарантування розміщена інформація про проведення 3 січня 2024 року торгів з продажу вантажного малотонажного фургону - В Volkswagen Transporter, (спеціалізований з панцерованим захистом ПХСА-3, рік випуску – 2013 року). До авто також додаються шини, розвантажувальні жилети та захисні плити до них, що належать банку "Конкорд".

"Ми звертаємося до Фонду з тим, щоб і це авто було передане військовим, адже завдяки броні такі машини здатні виконувати операції, пов’язані з під’їздом безпосередньо "на нуль". Благодійність, для нашої команди, є нормою життя. Ми розраховуємо, що Фонд дослухається до нашого прохання і врахує потреби військових", - написала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що акціонери банку готові на зменшення належних їм виплат на суму вартості авто.