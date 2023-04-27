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Командувач ВМС Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6 флоту ВМС США: теми розмови

Командувач ВМС Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6 флоту ВМС США: теми розмови

Київ • УНН

 • 507571 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6 флоту ВМС США, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6 флоту Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки віце-адміралом Томасом Іші. Командувач національного флоту поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію у Азово-Чорноморському регіоні спричинену злочинними діями російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів та підготовка особового складу українських ВМС. Значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки.

По завершенню онлайн зустрічі командувач ВМС ЗС України висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу.

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