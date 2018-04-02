Командувач Об'єднаних сил задекларував службову кімнату та кросовер Toyota

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Призначений у середні березня на посаду командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв задекларував службову кімнату, земельні ділянки, недобудований дачний будинок. Водночас у декларації військового відсутня інформація про наявність власного житла, пише УНН.

У декларації Наєва вказана службова кімната площею 62,2 кв. м, яку він отримав у користування у квітні 2017 року. Кімната перебуває у власності Національного університету оборони України ім.Черняховського.

У власності Наєва є земельна ділянка площею 635 кв. м в селі Кошари Лиманського району Одеської області, ще одна ділянка площею 600 кв. м у тій же місцевості перебуває у власності дружини генерала. На цих земельних ділянках розташований недобудований дачний будинок, на зведення якого минулого року родина витратила 347 тисяч гривень.

Дружина Наєва має у власності авто Toyota Rav 4 2010 року випуску, придбаний у 2015 році.

За минулий рік Сергій Наєв заробив загалом трохи більше 344 тисяч гривень заробітної плати. Його дружина, яка відповідно до декларації працює у військовій частині, заробила близько 135 тисяч гривень та отримала соціально-матеріальну допомогу на суму 5,85 тисячі гривень.

Протягом року Наєв двічі отримував грошову допомогу та інше додаткове благо на загальну суму 7,811 тисячі грн. А також отримав 62 гривні як донор.

Водночас одним з джерел доходу за минулий рік у декларації вказаний "Подарунок у грошовій формі", який генерал отримав від громадянина України Наєва Максима Івановича. Сума подарунку - 139 тисяч 743 грн.

Наєв задекларував 350 тисяч гривень та 20 тисяч доларів готівкою.

Нагадаємо, Президент Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів.

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