“Колос” придбав у “Львова” бразильського форварда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До ФК “Колос” приєднався бразильський форвард Ренан, який належав ФК “Львів”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Колоса”.
Що відомо
Угода з Ренаном укладена терміном на 3 роки. Виступати за “Колос” бразилець буде під 19 номером.
Деталі
У 2017 році Ренан переїхав до Словаччини, де підписав контракт з “ВіОном” (Злате Моравце). Дебютував у словацькій Суперлізі 23 липня 2017 року в переможному (2:1) домашньому поєдинку 1-о туру проти “Ружомберока”.
З 2019 року виступав за “Львів”. Загалом за минулий сезон у футболці “синьо-золотих левів” встиг відіграти у 30 офіційних матчах та забити 9 голів, після чого у вересні 2020 року був відданий в оренду в португальський “Жил Вісенте”.
У нинішньому сезоні провів п’ять матчів за “Львів”, в яких відзначився голом у ворота “Олександрії”.
Нагадаємо
Хорватський клуб орендував легіонера “Динамо”.