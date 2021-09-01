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17 березня, 19:38 • 100085 перегляди

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17 березня, 18:58 • 124092 перегляди

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17 березня, 13:49 • 155722 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162606 перегляди

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Хорватський клуб орендував легіонера “Динамо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. 22-річний нігерійський вінгер київського “Динамо” Беніто на правах оренди вирушив до хорватського футбольного клубу “Горица”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

Нігерієць перейшов до “Динамо” в лютому 2020-го року з російського “Тамбова”. Відтоді Беніто не зміг стати основним гравцем “Динамо”, лише один раз вийшовши на поле в чемпіонаті України. Минулий сезон він провів на правах оренди у донецькому “Олімпіку”.

Примітно, що новий клуб Беніто після 7-ми турів займає 4-й щабель чемпіонату Хорватії — 12 очок.

Нагадаємо

Півзахисник збірної Австрії змінив “РБ Лейпциг” на “Баварію”. 

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