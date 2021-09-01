Хорватський клуб орендував легіонера “Динамо”

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Нігерієць перейшов до “Динамо” в лютому 2020-го року з російського “Тамбова”. Відтоді Беніто не зміг стати основним гравцем “Динамо”, лише один раз вийшовши на поле в чемпіонаті України. Минулий сезон він провів на правах оренди у донецькому “Олімпіку”.

Примітно, що новий клуб Беніто після 7-ми турів займає 4-й щабель чемпіонату Хорватії — 12 очок.

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