Колишніх партнерів екс-радника Трампа звинувачують в агентурної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Двоє колишніх ділових партнерів Майкла Флінна, який в минулому обіймав посаду радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки, діяли в якості "нелегальних агентів" турецького уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW, який передає інформацію міністерства юстицій США.
За даними видання, американець Биджан Рафікян і турецький громадянин Каміль Екім Альптекіном намагалися домогтися екстрадиції до Туреччини радикального проповідника Фетхуллаха Ґюлена.
“За даними судової влади, Флінн спільно з Рафікяном заснували компанію, яка отримала 530 тисяч доларів на тримісячний турецький проект. За допомогою нього передбачалося направити думку американських політиків і суспільства проти проповідника, йдеться в обвинувальному висновку”, — повідомляється у виданні.
Відносно Флінна ведеться окреме розслідування. Екс-радник Дональда Трампа визнав, що передав судовій владі США неправдиві відомості про свої контакти з урядом Туреччини.
Радикальний проповідник Фетхуллах Ґюлен проживає у вигнанні в Сполучених Штатах. Анкара звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. 16 грудня турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомив, що президент США обіцяв видати Ґюлена Туреччини. Однак на наступний день співробітник Білого дому заявив, що під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом на саміті G20 в Аргентині Дональд Трамп не приймав на себе зобов’язання екстрадувати проповідника.