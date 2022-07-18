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Коаліційну кризу вирішено: новий уряд Естонії розпочав роботу

Коаліційну кризу вирішено: новий уряд Естонії розпочав роботу

Київ • УНН

 • 82556 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністри з наступної естонської коаліції склали присягу в понеділок вдень, розпочавши свій восьмимісячний термін перебування при владі. Про це УНН пише посилаючись на ERR.

Деталі

Прем'єр-міністр Кая Каллас та її 14 міністрів були приведені до присяги перед Рійгікогу - законодавчими зборами.

Коаліція замінює уряд меншості Каллас, який діяв з початку червня. Він перебуватиме при владі вісім місяців до наступних виборів у Рійгікогу, які відбудуться у березні 2023 року.

У новій коаліції буде 15 міністрів, по п'ять від кожної партії.

Шість із запропонованих міністрів не мають попереднього міністерського досвіду, а п'ятеро з них не є членами Рійгікогу.

Чотири міністри залишаться на колишніх посадах.

Із 15 міністрів семеро жінок, включаючи прем'єр-міністра.

Середній вік міністрів – 45,6 років. Найстаршому 60, молодшому 31.

Що було раніше

Естонська урядова криза досягла своєї кульмінації на початку червня, коли Каллас, лідер правлячої правоцентристської Партії реформ, вигнала лівоцентристську партію з двопартійної коаліції. Сторони мали суттєві розбіжності щодо політики видатків та соціального забезпечення на тлі зростання витрат домогосподарств в Естонії через високу інфляцію.

Рівень інфляції в Естонії, населення якої становить 1,3 мільйона осіб, наразі є найвищим у єврозоні з 19 країн, а річна інфляція досягла 22% у червні, за даними Євростату. Високі ціни на енергоносії є однією із основних причин інфляції в балтійській країні.

Минулого тижня політично-ліберальна Партія реформ, яка працює на платформі консервативної фіскальної політики, уклала коаліційну угоду з опозиційними соціал-демократами та невеликою консервативною партією «Батьківщина» («Ісамаа»).

Разом три партії набирають більшість у 56 місць у законодавчих зборах Рійгікогу, що складається зі 101 місця. Коаліційна угода не дозволяє Каллас, яка стала першою жінкою-прем'єр-міністром Естонії у січні 2021 року, керувати однопартійним кабінетом меншості. Це вже третій уряд в Естонії за три роки після парламентських виборів 2019 року.

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