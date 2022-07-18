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Коалиционный кризис разрешен: новое правительство Эстонии начало работу

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Министры из следующей эстонской коалиции приняли присягу в понедельник днем, начав свой восьмимесячный срок пребывания у власти. Об этом УНН пишет ссылаясь на ERR.

Детали

Премьер-министр Кая Каллас и её 14 министров были приведены к присяге перед Рийгикогу – законодательным собранием.

Коалиция заменяет правительство меньшинства Каллас, действовавшее с начала июня. Она будет находиться у власти восемь месяцев до следующих выборов в Рийгикоге, которые пройдут в марте 2023 года.

В новой коалиции будет 15 министров, по пять от каждой партии.

Шесть из предложенных министров не имеют предыдущего министерского опыта, а пятеро из них не являются членами Рийгикога.

Четыре министра останутся на прежних должностях.

Из 15 министров семь женщин, включая премьер-министра.

Средний возраст министров –45,6 лет. Самому старшему 60, самому младшему 31.

Что было раньше

Эстонский правительственный кризис достиг своей кульминации в начале июня, когда Каллас, лидер правящей правоцентристской Партии реформ, изгнала левоцентристскую партию из двухпартийной коалиции. Стороны имели существенные разногласия по поводу политики расходов и социального обеспечения на фоне роста расходов домохозяйств в Эстонии из-за высокой инфляции.

Уровень инфляции в Эстонии, население которой составляет 1,3 миллиона человек, сейчас самый высокий в еврозоне из 19 стран, а годовая инфляция достигла 22% в июне, по данным Евростата. Высокие цены на энергоносители – одна из основных причин инфляции в балтийской стране.

На прошлой неделе политически-либеральная Партия реформ, работающая на платформе консервативной фискальной политики, заключила коалиционное соглашение с оппозиционными социал-демократами и небольшой консервативной партией «Родина» («Исамаа»).

Итого три партии набирают большинство с 56 местамит в законодательном собрании Рийгикога, состоящего из 101 места. Коалиционное соглашение не позволяет Каллас, ставшей первой женщиной-премьер-министром Эстонии в январе 2021 года, руководить однопартийным кабинетом меньшинства. Это уже третье правительство в Эстонии за три года после парламентских выборов 2019 года.

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