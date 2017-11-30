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КНДР оприлюднила відео запуску нової ракети

КНДР оприлюднила відео запуску нової ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Державне телебачення Північної Кореї оприлюднило відео запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15", передає УНН з посиланням на Reuters. 

На відео запуску балістичної ракети "Хвасон-15" можна побачити лідера країни Кім Чен Ина, який керує тестуванням "найпотужнішої міжконтинентальної ракети", коли-небудь створеної в КНДР.

Нагадаємо, влада Північної Кореї запевняє, що запущена напередодні балістична ракета здатна вразити цілі на всій континентальній території США. 

North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/VTCrilhG0o

— Reuters Top News (@Reuters) 29 листопада 2017 р.

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