КНДР обнародовала видео запуска новой ракеты

На видео запуска баллистической ракеты "Хвасон-15" можно увидеть лидера страны Ким Чен Ына, который руководит тестированием "мощной межконтинентальной ракеты", когда-либо созданной в КНДР.

Напомним, власти Северной Кореи уверяет, что запущена накануне баллистическая ракета способна поразить цели на всей континентальной территории США.

North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/VTCrilhG0o

— Reuters Top News (@Reuters) 29 листопада 2017 р.