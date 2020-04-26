Клуб українця вийшов вперед у фінальній серії чемпіонату Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. БК "Тайвань Бір" українського "бігмена" Ігоря Зайцева провів четвертий матч фінальної серії чемпіонату Тайваню проти "Юлонь Луксгень", передає УНН.
Перемога дісталася клубу українця – 90:82. Наш земляк провів на паркеті 31:41 хвилини за які набрав 11 очок при 9 підбираннях, а також додав по 3 перехоплення та передачі, і 2 блок-шоти.
Варто зазначити, що за специфікою тайванської першості, команда, яка виграла регулярний чемпіонат (це "Тайвань Бір" Зайцева), стартувала у фіналі, маючи в активі одну перемогу. Тож, незважаючи на дві поразки і дві перемоги команди українця, рахунок в серії став на користь "Тайвань Бір" – 3:2.
Додамо, що наступний поєдинок серії буде зіграний 26 квітня.