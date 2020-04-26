Клуб трьох українців перервав серію поразок в чемпіонаті Білорусі

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В поєдинку 6-го туру першості Білорусі з футболу ФК "Славія" Мозирь приймав ФК "Мінськ", передає УНН з посиланням на сайт "Мінська".

Перші двадцять дев'ять хвилин гри пройшли безрезультатно. А ось на тридцятій хвилині Дмитро Прищепа з-за меж штрафного майданчика завдав потужного удару по воротах господарів поля, м'яч потрапив в штангу і відскочив прямо до Романа Грибовського. Форвард не розгубився від такого подарунка і точно пробив. З рахунком 0:1 команди пішли на перерву.

На першій хвилині другої половини зустрічі, Ярослав Яроцький отримав відмінний пас від автора першого гола в матчі Романа Грибовського, увірвався в штрафний майданчик "Славії" та залишив не при справах двох захисників і воротаря команди - 0:2.

Господарі поля змогли відігратися на 79-й хвилині (гол в активі Жука). До кінця гри залишалося трохи більше десяти хвилин і 685 глядачів, що зібралися на трибунах стадіону "Юність" встигли ще побачити третій гол у виконанні гостей. Переможну крапку в грі на 83-й хвилині поставив Артем Васильєв. У підсумку впевнена перемога "Мінська" з рахунком 3:1.

Відзначимо, повні поєдинки у складі "Мінська" провели українці Насібуллін та Рижук, а Чаговець був замінений на 90 + 1 хвилині.

Додамо також, у "Мінська" стало 9 очок (перший виграш після 3-х поспіль поразок) – 7 місце.

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