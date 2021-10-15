Кліп Adele на пісню Easy On Me всього за кілька годин після прем'єри на YouTube, переглянули більше 15 млн разів

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Відео Adele опинилося на 28-му місці серед музичних роликів на вкладці “У тренді”. Режисером кліпу виступив канадець Ксав’є Долан.

Останній альбом співачки “25” вийшов в 2015 році, а нова платівка “30” побачить світ у листопаді цього року.

Кліп виконавиці і її новий альбом пов’язані з подіями з її особистого життя. У 2019 році Adele розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, а в 2021 році шлюб пари офіційно розірвали. Нещодавно співачка підтвердила, що зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом.

Співачка зізналася, що вона переживала дуже важке горе, але їй вдалося “ретельно перебудувати свій будинок і своє серце”. “Про це і розповідає альбом”, — зазначила Адель.