Клип Adele на песню Easy On Me всего через несколько часов после премьеры на YouTube, просмотрели более 15 млн раз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Британская певица Adele порадовала поклонников новым музыкальным видео после долгого перерыва в шесть лет. Знаменитость выпустила клип на песню Easy On Me, который стремительно попал в тренды YouTube, набрав более 15 млн просмотров, сообщает УНН.
Детали
Видео Adele оказалось на 28-м месте среди музыкальных роликов на вкладке “В тренде”. Режиссером клипа выступил канадец Ксавье Долан.
Последний альбом певицы “25” вышел в 2015 году, а новая пластинка “30” увидит свет в ноябре этого года.
Клип исполнительницы и ее новый альбом связанны с событиями из ее личной жизни. В 2019 году Adele развелась со своим мужем Саймоном Конекки, а в 2021 году брак пары официально расторгли. Недавно певица подтвердила, что встречается со спортивным агентом Ричем Полом.
Певица призналась, что она переживала очень тяжелое горе, но ей удалось “тщательно перестроить свой дом и свое сердце”. “Об этом и рассказывает альбом”, — отметила Адель.