Клімкін прокоментував слова Волкера про паузу у перемовинах з РФ

“Він (Волкер, коли сказав, що у перемовинах з РФ зробили паузу — ред.) мав на увазі те, що ми будемо використовувати цей час. Ми фактично підготували наше спільне бачення. Я з Куртом перебуваю майже кожен день на зв’язку. Але нам потрібно зрозуміти, що логіка всього процесу в тому, що Росія виходить і міжнародний компонент входить (на Донбас — ред.). Інакше щось таке зробити: половинку тут, половинку там, як хоче РФ, це веде до того, що там (на Донбасі — ред.) залишається російський протекторат”, — наголосив він.

За його словами, К.Волкер буде продовжувати переговори з РФ.

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“Найближчим часом планується ще одна зустріч. Поки що не можу сказати, коли. Ми знаходимося в тісній координації. Тому будемо послідовно тиснути. Але для нас дуже важливо, щоб це був варіант, який би забезпечив те, щоб Донбас поступово переходив під міжнародний контроль, міжнародний контроль забезпечив безпеку і почав підготовку до виборів разом з нами”, — зазначив міністр.

П.Клімкін підкреслив, що інші компроміси ведуть до того, що там зберігається російський протекторат.

“Це за визначенням не підходить ані нам, ані нашим друзям”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, К.Волкер заявив, що третя зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим стала "кроком назад" в питанні розміщення на Донбасі охоронної місії ООН.