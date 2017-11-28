Климкин прокомментировал слова Волкера о паузе в переговорах с РФ

"Он (Волкер, когда сказал, что в переговорах с РФ сделали паузу - ред.) имел в виду то, что мы будем использовать это время. Мы фактически подготовили наше общее видение. Я с Куртом нахожусь почти каждый день на связи. Но нам нужно понять, что логика всего процесса в том, что Россия выходит и международный компонент входит (на Донбасс - ред.). Иначе что-то сделать: половинку здесь, половинку там, как хочет РФ, это ведет к тому, что там (на Донбассе - ред.) остается российский протекторат", - подчеркнул он.

По его словам, К.Волкер будет продолжать переговоры с РФ.

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"В ближайшее время планируется еще одна встреча. Пока не могу сказать, когда. Мы находимся в тесной координации. Поэтому будем последовательно давить. Но для нас очень важно, чтобы это был вариант, который бы обеспечил то, чтобы Донбасс постепенно переходил под международный контроль, международный контроль обеспечил безопасность и начал подготовку к выборам вместе с нами", - отметил министр.

П.Климкин подчеркнул, что другие компромиссы ведут к тому, что там остается российский протекторат.

"Это по определению не подходит ни нам, ни нашим друзьям", - сказал он.

Как сообщал УНН, К.Волкер заявил, что третья встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в вопросе размещения на Донбассе охранной миссии ООН.